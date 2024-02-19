والي البيض يعد بالتدخل لإنهاء أزمة “الفرسان”

تلقت إدارة نادي مولودية البيض، وعودا من الوالي، بلعريبي نور الدين، من أجل مد يد المساعدة للفريق، لاسيما فيما يتعلق بالأزمة المالية التي يمر بها.

وكشفت إدارة المولودية، بأن رئيس النادي تلقى ضمانات من الوالي بلعريبي والسلطات المحلية للولاية. للتكفل بالانشغالات والصعوبات التي تعيق مسيرة النادى وخاصة المادية منها.

وفي المقابل أكدت إدارة نادي مولودية البيض. بأنه بعد هذه الوعود عقد الرئيس عبد القادر دحماني، اجتمع بالطاقم الفني واللاعبين، وتقرر العودة للمنافسة.

مشيرة إلى أن الرئيس التمس تجاوبا من الجميع وهم مشكورين على وقوفهم مع النادي في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها.

كما أضاف بيان نشرته إدارة البيض. بأن اللاعبين اشترطوا تسوية جميع المستحقات العالقة في أقرب وقت للسير الحسن للفريق وتحقيق أهدافه المسطرة.

للإشارة فإن تشكيلة البيض، المقبلة على استقبال شباب المشرية مساء اليوم الاثنين. في الدور الـ 32 من كأس الجزائر، كانت قد احتجت على الأزمة المالية، بترك القمصان على أرضية الميدان، بمناسبة الفوز الأخير في البطولة أمام وفاق سطيف.