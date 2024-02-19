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الرياضة

والي البيض يعد بالتدخل لإنهاء أزمة “الفرسان”

بقلم محمد لمين صحراوي
والي البيض يعد بالتدخل لإنهاء أزمة “الفرسان”
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تلقت إدارة نادي مولودية البيض، وعودا من الوالي، بلعريبي نور الدين، من أجل مد يد المساعدة للفريق، لاسيما فيما يتعلق بالأزمة المالية التي يمر بها.

وكشفت إدارة المولودية، بأن رئيس النادي تلقى ضمانات من الوالي بلعريبي والسلطات المحلية للولاية. للتكفل بالانشغالات والصعوبات التي تعيق مسيرة النادى وخاصة المادية منها.

وفي المقابل أكدت إدارة نادي مولودية البيض. بأنه بعد هذه الوعود عقد الرئيس عبد القادر دحماني، اجتمع بالطاقم الفني واللاعبين، وتقرر العودة للمنافسة.

مشيرة إلى أن الرئيس التمس تجاوبا من الجميع وهم مشكورين على وقوفهم مع النادي في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها.

كما أضاف بيان نشرته إدارة البيض. بأن اللاعبين اشترطوا تسوية جميع المستحقات العالقة في أقرب وقت للسير الحسن للفريق وتحقيق أهدافه المسطرة.

للإشارة فإن تشكيلة البيض، المقبلة على استقبال شباب المشرية مساء اليوم الاثنين. في الدور الـ 32 من كأس الجزائر، كانت قد احتجت على الأزمة المالية، بترك القمصان على أرضية الميدان، بمناسبة الفوز الأخير في البطولة أمام وفاق سطيف.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎mceB LIGUE0 LFP Communique بيان إدارة مولودية البيض في اتصال برئيس النادي السيد والي الولاية و السلطات المحلية للولاية يقدمون ضمانات للسيد الرئيس بالتكفل بالانشغالات الصعوبات التي تعيق مسيرة النادي و خاصة المادية منها و اثر ذلك اجتمع السيد الرئيس بالطاقم الفني اللاعبين و تقرر العودة للمنافسة حيث التمس تجاوبا من الجميع و هم مشكورين على وقوفهم مع النادي في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها اشترط اللاعبين تسوية جميع المستحقات العالقة في أقرب وقت للسير الحسن للفريق و تحقيق أهدافه المسطرة بإذن الله Mc officielle page Bayadh 2023/2024‎’‎

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