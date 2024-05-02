والي تندوف: يجب تسليم السكنات الوظيفية للأطباء الأخصائيين في أقرب وقت

أكد والي ولاية تندوف، دحو مصطفى، اليوم الخميس، على ضرورة تسليم السكنات الوظيفية المخصصة لفائدة الأطباء الأخصائيين في أقرب وقت ممكن.

وحسب بيان للولاية، قام والي ولاية تندوف، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور المدراء المعنيين. بمعاينة وتفقد السكنات الوظيفية المخصصة لفائدة الأطباء الأخصائيين.

وأكد الوالي خلال الزيارة على ضرورة تسليم السكنات الوظيفية في أقرب وقت.

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