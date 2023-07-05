والي قسنطينة: “أصبحنا لا نتكلم عن تنتظيم المنافسات لأننا اكتسبنا الخبرة”
بقلم محمد.ل
أكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، جاهزية الولاية من جميع النواحي، لاستقبال الألعاب العربية “الجزائر 2023” المقرر انطلاقها اليوم الـ 5 جويلية وإلى غاية الـ 15 من نفس الشهر.
وفي ندوة صحفية نشطها أمس الثلاثاء، الوالي صيودة، قال عن التحضيرات الخاصة بألعاب الجزائر: “قسنطينة في أتم الجاهزية من كل النواحي.. المرافق الرياضية متوفرة وجاهزة وحتى الفنادق”.
وأضاف الوالي في السياق ذاته: “أصبحنا لا نتكلم على التنظيم لأننا اكتسبنا الخبرة وهذا باعتراف الجميع”.
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