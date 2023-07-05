والي قسنطينة: “أصبحنا لا نتكلم عن تنتظيم المنافسات لأننا اكتسبنا الخبرة”

أكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، جاهزية الولاية من جميع النواحي، لاستقبال الألعاب العربية “الجزائر 2023” المقرر انطلاقها اليوم الـ 5 جويلية وإلى غاية الـ 15 من نفس الشهر.

وفي ندوة صحفية نشطها أمس الثلاثاء، الوالي صيودة، قال عن التحضيرات الخاصة بألعاب الجزائر: “قسنطينة في أتم الجاهزية من كل النواحي.. المرافق الرياضية متوفرة وجاهزة وحتى الفنادق”.

وأضاف الوالي في السياق ذاته: “أصبحنا لا نتكلم على التنظيم لأننا اكتسبنا الخبرة وهذا باعتراف الجميع”.