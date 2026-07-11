ودية ليتشي تسقط من برنامج المولودية !

يبدو بأن ودية مولودية الجزائر أمام نادي ليتشي الإيطالي لن ترى النور، بعدما كشفت إدارة هذا الأخير عن برنامج وديات الفريق في تربص النمسا، أين سيجري “العميد” أيضا تربصه للموسم الجديد 2026-2027.

وكانت إدارة المولودية، قد كشفت سابقا، أن فريقها سيخوض 5 مباريات ودية خلال فترة التحضيرات. ما بين النمسا مع امكانية التنقل إلى تونس أو السعودية.

ووضع “العميد” قائمة أولية ضمت 8 أندية مرشحة لملاقاة رفقاء عبد اللاوي. ويتعلق الأمر بكل من ليتشي الايطالي والهلال واتحاد جدة والقادسية من السعودية، والسيلية والغرافة من قطر، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، إلى جانب الإفريقي التونسي.

وبعد بيان المولودية بخصوص وديات الفريق والمنافسين المحتملين بـ 24 ساعة فقط. أكدت إدارة الهلال السعودي، مواجهة بطل الجزائر، وديا يوم الـ 29 من شهر جويلية الجاري، بالنمسا.

وفي المقابل، أعلن نادي ليتشي الإيطالي أمس الجمعة، عن برنامج مبارياته الودية، حيث سيواجه هالاداش المجري يوم 19 جويلية، وبوليتيخنيكا تيميشوارا يوم 22 جويلية. ثم نادي إسترا الكرواتي يوم 25 جويلية، إضافة إلى مباراة رابعة يوم 29 جويلية، من دون الكشف عن هوية المنافس.

ورغم أن ليتشي ترك هوية منافسه يوم الـ 29 جويلية مفتوحة، إلا أن مولودية الجزائر لن تكون الطرف المقابل بصفة شبه رسمية ومؤكدة.

على اعتبار أن الفريق سيكون مرتبطا في اليوم نفسه بخوض وديته أمام الهلال السعودي. ما يعني عمليا سقوط المواجهة التي كانت مطروحة بين “العميد” والنادي الإيطالي خلال تربص النمسا، في الماء.

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