ورقلة: حجز أزيد من 46 ألف علبة سجائر أجنبية مهربة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة بحر الأسبوع المنصرم. من توقيف شخصين وضبط كمية معتبرة من تبغ السجائر ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب.

تعود وقائع القضية إلى توقيف شاحنة مشبوهة على مستوى نقطة مراقبة، على متنها شخصين. تتراوح أعمارهما بين 30 سنة و 41 سنة، حيث بعد تحويلها إلى المقر وإخضاعها للتفتيش. تم العثور بداخلها على كمية معتبرة تقدر بـ 46250 علبة من تبغ السجائر ذات منشأ أجنبي.

بعد استكمال التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي بموجبه تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حقهما أمر بالإيداع عن جناية تهريب بضاعة ذات منشأ أجنبي على درجة عالية من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني في إطار جماعة إجرامية منظمة.