وزارة التربية.. هكذا تتم التسجيلات للامتحانات الوطنية لدورة 2021

أعطى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط تعليمات خاصة لاستغلال النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وتقضي التعليمات بتوسيع استعمال النظام خصوصا في مجال التمدرس والامتحانات المدرسية الوطنية.

وحسب بيان لوزارة التربية فإن تسجيل التلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2021، يتم باعتماد نفس ترتيبات الدورة السابقة.

وسيتم هذا الاجراء من خلال استغلال الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

ويتكفل مديرو المؤسسات التربوية الخاصة للمراحل التعليمية الثلاث بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذه الامتحانات لكل الاطوار.

وتأتي هذه الاجراءات للحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، وقصد تفادي التجمعات.

ولضمان التباعد الجسدي على مستوى مكاتب البريد، تم تصميم وتطوير منصة خاصة بالدفع الالكتروني حسب بيان الوزارة.

وسيتم تمكين أولياء التلاميذ والمترشحين الأحرار الذين يمتلكون بطاقات ذهبية لبريد الجزائر من دفع مستحقات التسجيل الكترونيا.

وألزمت وزارة التربية الوطنية كل المعنيين بالالتزام بالجاراءات التالية:

الإبلاغ عن المؤسسات التي تستقبل لأول مرة تلاميذ أقسام الامتحانات.

اين تقوم فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بادراج التلاميذ المعنيين باجراء الامتحانات لأول مرة في دليل ترميز المؤسسات الالكتروني.

كما أشترطت مصالح الوزارة ألا يقل عدد المؤسسات في كل مقاطعة عن ثلاث (3) مؤسسات في امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا.

كما يشترط حجز التسميات الصحيحة للمؤسسات التعليمية على الأرضية الرقمية وفق قرار الإنشاء أو محضر التسمية أو محضر إعادة التسمية.

أما بخصوص فترة التسجيلات، تنطلق العملية للامتحانات المدرسية الوطنية ابتداء من يوم الأحد 03 جانفي إلى غاية يوم الخميس 28 جانفي 2021.

ويتكفل مديرو المؤسسات التعليمية للمراحل التعليمية الثلاث بتسجيل التلاميذ المتمدرسين بها المقبلين على اجتياز هذه الامتحانات عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي.

ويسلم مدير المؤسسة، للتلاميذ المترشحين، استمارات التسجيل ووثيقة العمليات المالية البريدية (SFP01) المستخرجة من الأرضية الرقمية والوثيقة المتضمنة عنوان الموقع الخاص بالدفع الالكتروني

ويقوم التلميذ بمراقبة المعلومات المسجلة على استمارة التسجيل وبعد التأكد من صحتها يوقعها، بعدهايقوم مدير المؤسسة بختم وتوقيع استمارة التسجيل.

ويكون مدير المؤسسة مجبرا على بتأكيد التسجيل في الأرضية الرقمية للتلاميذ الذين سلموا ملفاتهم كاملة.

وسيتم ترتيب الملفات حسب القائمة الاسمية المستخرجة من الأرضية الرقمية.

ـوحسب ات البيان فإن مدير المؤسسة يسلم لمديرية التربية ملفات التسجيل لجميع المترشحين مرفقة بالقوائم الاسمية الموقعة والمختومة من طرفه.

ومنعت وزارة التربية تحويل أي تلميذ مترشح من مؤسسة إلى أخرى (داخل الولاية أو خارجها) إلا إذا تم هذا التحويل عبر الأرضية الرقمية

و بخصوص المترشحين الأحرار، تبقى إجراءات وكيفيات التسجيل في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا المعمول بها في الدورات السابقة