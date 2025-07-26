وزارة الخارجية: استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم مجددا بمقر الوزارة بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس.

وحسب بيان للوزارة، تم اليوم السبت، استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر مجددا بمقر الوزارة. بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس، من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية. وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية.

كما أضافت الوزارة، أن هذه العراقيل التي اقتصرت في البداية على سفارة الجزائر بباريس. شهدت توسيع نطاق تطبيقها إلى المراكز القنصلية الجزائرية بفرنسا. رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بإعادة النظر في هذا الإجراء.

كما أنه وفي إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، قام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، باسترجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي استفادت منها سفارة فرنسا بالجزائر.