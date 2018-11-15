وزارة الصحة تحذر من حوادث المفرقعات أيام “المولود”

ذكرت وزارة الصحة و السكان ان المفرقعات والالعاب النارية قد تتسبب في حوادث تهدد سلامة السكان.

وعدد الوزارة الحوادث التي تتسبب فيها هذه المفرقعات، كالحرائق و الاصابات والاضرار التي تصيب الاشخاص الذين يستعملونها ومحيطهم.

وقد يؤدي الصخب الناتج عن الانفجارات التي تسببها المفرقعات، بأعراض تصيب المسنين والنساء الحوامل والاطفال.

فقد يؤدي صوت الانفجار الى اتلاف السمع ، ويسبب الازعاج والقلق، كما يتسبب الانفجار في فقدان الاصابع.

وقد يؤدي الى العمى في حالة اصابت المفرقعات العين، كما تتسبب المفرقعات في حروق من الدرجة الثانية الثالثة.

غالبا ما تصيب الاصابع والذراع والعين والوجه و تؤدي الى التشوهات.

وتؤدي اصابات العيون خصوصا الى رضوض بصرية مع اصابات تنتج عنها تأكل في العيون و تقرحات ، حروق وانفجار كرة العين.

ويعتبر الاطفال و المراهقون من اكثر المعرضين الى حوادث “المحارق” على الكبار ان يلعبون دورا في التقليل من هذه الحوادث.