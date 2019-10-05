وزارة العمل..القطاع يسعى لتعزيز عملية نقل التكنولوجيا الطبية إلى الجزائر

أكد الأمين العام لوزارة العمل، أن مستقبل الحماية الاجتماعية بالبلاد مرتبط بتظافر جهود كافة الأطراف سواء كصحة أو كضمان اجتماعي.

وقال مرزاق غرناوط، إن هذه الجهود تسمح بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر .

وفي نفس الاطار، أشار غرناوط إلى أهمية الاتفاقيات التي أبرمها الضمان الاجتماعي مع مختلف الممارسين الصحيين الخواص.

وأكد من جهته، المدير العام لـ”كناس”، عبد الرحمن لحفايا، أن القطاع يسعى إلى تعزيز عملية نقل التكنولوجيا الطبية إلى الجزائر.

وهذا بهدف توفير تكفّـل أنجع بالمرضى، خاصة المصابين بما يعرف الأمراض “الثقيلة” (Pathologies lourdes) في البلاد.

وأضاف المتحدث، أنه يتم تطوير وتعزيز القدرات البشرية والمادية لعيادة بواسماعيل،كونها الهيكل العمومي الوحيد الذي يتكفل بهذا النوع من الأمراض.

وكشف في ذات السياق، عن تنقل وفد طبي (متعدد التخصصات) تابع للعيادة نهاية أكتوبر،إلى مستشفى (marie lannelongue) لإجراء تكوين ميداني.