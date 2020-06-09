وزارة العمل تفنذ وجود مراسلة تخص عدم الإقتطاع من رواتب العمال والموظفين

كذبت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم في بيان لها وجود مراسلة رسمية من طرف المفتشية العامة للعمل تخص عدم اقتطاع جزء من رواتب العمال والموظفين وإلزامية تقاضي العمال والموظفين لمرتباتهم كاملة غير منقوصة، خلال فترة استفادتهم من العطلة الاستثنائية.

وأوضحت الوزارة في ذات البيان أن المراسلة المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الوطنية تتعلق بإجابة فرع مفتشية العمل لولاية أدرار على استفسار تم طرحه من طرف فرع نقابي لمؤسسة خاصة.

والتي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 20 – 70 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

واضافت الوزارة أن كل المسائل المرتبطة بالأجور ومكوناته وكذا الزيادات، الاقتطاعات تخضع للتفاوض والتشاور مع الشريك الاجتماعي.

في حين تبقى مصالح مفتشية العمل تحت تصرف العمال والمستخدمين لمرافقتهم والإجابة على كافة الانشغالات المتعلقة بعالم الشغل يضيف البيان.

ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام الوطنية إلى التأكد من المعلومات المتعلقة بالقطاع من مصادرها الرسمية وذلك تفاديا لتغليط الرأي العام.