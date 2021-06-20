وزارة العمل: توسيع قاعدة الاشتراكات للناشطين في القطاع الموازي

قدمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مقتطف من حصيلة تنفيذ برنامج عمل قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال السداسي الأول لسنة 2021.حيث تم توسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي.

وتطوير المساعدة الإدارية وتسهيل تحديد الاشخاص الخاضعين للاشتراكات وانتسابهم آليا من المصدر.كما تم إعداد اتفاقيتين، الأولى مع الغرفة الوطنية للفلاحة.والثانية مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.

وإعداد تقييم للاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والمركز الوطني للسجل التجاري.وكذا إعداد مشروع مراجعة الإتفاقية المبرمة مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف.



كما تم تكييف جهاز االنتساب الإرادي للعاملين في القطاع الموازي.حيث تم إعداد مشروع لتكييف جهاز الإنتساب الإرادي للعاملين في القطاع الموازي.الذي جاءت به أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.