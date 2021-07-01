وزارة الفلاحة تشدد على إحترام الإجراءات الصحية في بيع الأضاحي

صرح الأمين العام لوزارة الفلاحة صالح شواقي في تصريح للإذاعة الجزائرية. ان الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الضرورية لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما قامت بتجنيد البيطريين والتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان جودة المنتوج وضبط اسعار الاضاحي .بالإضافة إلى مراقبة الالتزام بالاجراءات الصحية في نقاط البيع.

وأوضح صالح شواقي ان الوزارة عقدت إجتماعا تحضيريا لإستقبال عيد الأضحى، ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها ضبط اسعار المواشي التي تعرف إرتفاعا غير مسبوق. كما تم إتخاذ التدابير الازمة لمتابعة وإحترام الإجراءات الصحية في نقاط البيع، إضافة إلى توفير المياه يوم العيد.

واضاف الأمين العام لوزارة الفلاحة ان الإجتماع تم بمشاركة مختلف القطاعات التي لها علاقة بالتحضير لعيد الاضحى، بما فيها وزارة الصحة.