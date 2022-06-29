وزيرة البيئة…إعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء
كشفت وزيرة البيئة، سامية موالفي، اليوم الاربعاء، عن إعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء.
وقالت الوزيرة خلال تقديم ومناقشة قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها بمجلس الامة، عن تعهد الوزارة القيام ببرنامج شامل لاعادة تاهيل المساحات الخضراء من خلال اعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء، إضافة الى تسجيل دراسات ومتابعة لمشاريع المساحات الخضراء.
بالمقابل أوضحت الوزيرة، أن الجرد الذي قامت به الوزارة، أظهر ان نسبة المساحات الخضراء هي 4,1 متر مربع لكل ساكن وهذا يدل انه مازال بعيدا على -حد قولها-.
الى جانب ذالك أكدت أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتولي تحسين المعيشي في الأحياء السكنية تم عقد اتفاقية مع وزارة السكن للمحافظة وتنمية المساحات الخضراء، كما تم اضفاء الطابع الدستوري على هذه المساحات.
وبخصوص القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، أكدت موالفي أنه يهدف الى ضمان حماية بيئة من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لقمع المتسببين في تلوث البيئة.
بالاضافة الى ترقية انشاء المساحات الخضراء وجعل ادماجها في كل مشاريع البناء، كما يأتي تعديل هذا المشروع تعزيز ا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما كشفت عن انشاء لجنة ولائية تكلف بفحص إبداء الرأي بتصنيف المساحات الخضراء.
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تعزيز الشراكة بين وزارة البيئة و المجتمع المدني
كما استقبلت وزيرة البيئة سامية موالفي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي بمقر الوزارة مساء أمس الثلاثاء.
وفي بيان للوزارة، فقد تمحوراللقاء حول بحث آليات تعزيز الشراكة بين وزارة البيئة و المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي وفعال لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق عديد استراتيجيات القطاع.
كما تم تناول موضوع وضع برنامج عمل بين القطاع والكشافة الإسلامية الجزائرية، لما لها من تجارب في مجال حماية البيئة والمحافظة على المحيط.
خاصة وأن الكشافة تعتبر مدرسة كونت الأبناء على حب الوطن وخدمته، تجلت هذه التربية والتكوين في نشاطات عدة من بينها غرس ثقافة حب الطبيعة والمحافظة على الموروث البيئي الذي تزخر به البلاد.
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شنوف: الجزائر تنفق 1200 مليار دج سنويا للحفاظ على البيئة
كما كشفت المفتشة العامة بوزارة البيئة، شنوف نادية، أن السلطات الجزائرية قامت بمجهودات جبارة لحماية البيئة. ما جعلها تنفق سنويا 1200 مليار دج في مجال الحفاظ عليها. لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقالت شنوف خلال إستضافتها بالقناة الأولى، أن مصالحها تعمل جاهدة لمجابهة كل التحديات البيئية ولحماية الإطار المعيشي للمواطن وصحته. مشيرة إلى أن وزارة البيئة سطرت إستراتيجية وطنية ترتكز على محورين وهما التحول الإيكولوجي. والذي يعتمد فيه على تنمية الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال العديد من العمليات والمشاريع. بالإضافة كذلك إلى تحسين تسيير النفايات والقضاء عليها وتنظيم شعبها. بالإضافة إلى الإجراءات المستمرة لإزالة التلوث وعمليات المراقبة والحراسة والوقاية”
وأشارت المفتشة العامة بوزارة البيئة، أن أبرز التحديات لتنفيذ هذه الإستراتيجيات هو التحسيس من خلال الإرتكاز على المجتمع المدني. الذي اعتبرته همزة وصل بين وزارة البيئة والميدان. بهدف غرس وتعزيز التربية البيئية في المجتمع وبالخصوص عند المتمدرسين على مستوى الأطوار الثلاثة.
كما أكدت شنوف، أنه أصبح من الضروري القيام بمجهودات بالتنسيق مع كل القطاعات لحماية هذه البيئة. ومحاربة كل الآفات والسلوكات غير السوية. كالرمي العشوائي للنفايات والمصبات الصناعية في الأوساط الطبيعية والاعتداءات على مختلف المساحات الخضراء”.
وفيما يخص حصيلة الإعتداءات على البيئة خلال السداسي الأول من هذه السنة. كشفت شنوف أنه “تم تفتيش حوالي 827 مؤسسة مصنفة. حيث تم إحصاء 658 إعتداء على البيئة. ما أدى إلى تحرير 299 عقوبة لهذه المؤسسات.
كما إعتبرت شنوف أن “اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف تاريخ 5 جوان من كل سنة يعتبر فرصة لتدارك بعض الأخطاء ولتحسيس المواطنين بحماية البيئة من خلال التظاهرات المبرمجة على مدار ثلاثة أيام”.
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