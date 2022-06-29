وزيرة البيئة…إعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء

كشفت وزيرة البيئة، سامية موالفي، اليوم الاربعاء، عن إعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء.

وقالت الوزيرة خلال تقديم ومناقشة قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها بمجلس الامة، عن تعهد الوزارة القيام ببرنامج شامل لاعادة تاهيل المساحات الخضراء من خلال اعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء، إضافة الى تسجيل دراسات ومتابعة لمشاريع المساحات الخضراء.

بالمقابل أوضحت الوزيرة، أن الجرد الذي قامت به الوزارة، أظهر ان نسبة المساحات الخضراء هي 4,1 متر مربع لكل ساكن وهذا يدل انه مازال بعيدا على -حد قولها-.

الى جانب ذالك أكدت أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتولي تحسين المعيشي في الأحياء السكنية تم عقد اتفاقية مع وزارة السكن للمحافظة وتنمية المساحات الخضراء، كما تم اضفاء الطابع الدستوري على هذه المساحات.

وبخصوص القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، أكدت موالفي أنه يهدف الى ضمان حماية بيئة من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لقمع المتسببين في تلوث البيئة.

بالاضافة الى ترقية انشاء المساحات الخضراء وجعل ادماجها في كل مشاريع البناء، كما يأتي تعديل هذا المشروع تعزيز ا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما كشفت عن انشاء لجنة ولائية تكلف بفحص إبداء الرأي بتصنيف المساحات الخضراء.

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