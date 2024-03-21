وزير الإتصال: هناك إنفلات في ممارسة الإعلام الرياضي

قال وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم الخميس، أن هناك انفلاتا في ممارسة الإعلام الرياضي، وهو راجع لعدة أسباب.

وأوضح الوزير، في جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، بالبرلمان، أن هذا الإنفلات راجع للتداخل بين الرياضة والإعلام والسياسة والاقتصاد.

وكذا الشغف الشديد بالرياضة ومن الجنسين بدء من الأطفال إلى سن الشيخوخة.

كما أضاف أن من بين الأسباب كذلك، أن الصحافة الرياضية لم تشهد تطورات تخضع للأداء الإعلامي المحترف.

كما أن وسائل الإعلام أصبحت مركزة على الجوانب الربحية عوض أن تكون مرافقة لصناعة الرأي والنقد الهادف.

وختم لعقاب تدخله موضحا أن قطاعه يعمل جاهدا من أجل التكوين الذي يبقى عنصرا أساسيا لاجتناب كافة أنواع الانفلات في الممارسة الإعلامية.

وكذا إلزام وسائل الإعلام باحترام الجمهور وأخلاقيات المهنة للارتقاء بمستوى الأداء. وتنظيم لقاءات مع المعنيين، من شركاء، محللين، مدربين ومدراء وسائل الاعلام لتوضيح مفهوم الإعلام الرياضي.

وإقامة ورشات بالتنسيق مع مختلف الوزارات ونقابة الصحفيين الرياضيين لضبط أخلاقيات المهنة الصحفية في المجال الرياضي.