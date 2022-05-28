وزير الاتصال: إنشاء شبكة تواصل للإعلاميين لحماية البيئة والطاقات المتجددة

قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم السبت، أنه سيتم انشاء شبكة تواصل للإعلاميين الجزائريين لحماية البيئة والطاقات المتجددة تساهم في توعية المواطن بحتمية الانتقال الطاقوي.

وأكد الوزير، في كلمة له خلال حلقة نقاش مع الصحافة الوطنية تحت شعار “من أجل انتقال طاقوي مواطناتي”، أن تكوين العنصر البشري يعد محورا بارزا في برنامج عمل الوزارة.

وأورد بوسليماني، أن بلوغ أهداف سياسة الدولة لكسب رهان الانتقال الطاقوي يقوم أساسا على مقاربة أفقية ونظرة استشرافية. وعمل تشاركي منسق متعدد الأطراف والفاعلين.

كما أضاف الوزير:”مما لا شك فيه أن المرافقة الإعلامية لهذه السياسة تحتاج إلى تكوين متخصص ومنتظم لأسرة الإعلام والصحافة عبر مختلف الوسائط”.

موضحا أن قطاعه يسعى إلى إقامة وتنفيذ شراكات متبادلة مع المؤسسات الوطنية ومختلف الفاعلين. بهدف رفع كفاءة الإعلاميين وتحسين قدرات المهنيين عـن طريق التكوين الذي يشمل عدة محاور منها الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.

وبهذه المناسبة، كشف بوسليماني أنه قد تم تكوين قرابة 600 صحفي وإعلامي مـن القطاعين العمومي والخاص في المجال المتصل إجمالا بالبيئة وبالطاقات المتجددة.

وقال الوزير: ” إن بلادنا بإرادتها السياسية المتبصرة وبمواردها الطبيعية المتنوعة. قادرة على كسب رهان الانتقال الطاقوي كعامل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. والتصدي للإخلال بالتوازن البيئي وذلك بمساهمة الجميع لاسيما الإعلاميين والمجتمع المدني”.

كما أكد الوزير عـزم وزارة الاتصال على تطوير علاقة التعاون مع وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. معبرا عن أمله في أن يكون اليوم الإعلامي-التكويني المنظم اليوم منطلقا لشراكة مستدامة بين القطاعين.

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