وزير الاتصال :الموضوعية هي الرد على المشككين الذين يضخمون السلبيات الصغيرة

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أن “الصحافة الموضوعية هي الرد الأمثل على المشككين الذين يقزمون الانجازات الكبيرة”. تابعا و “الذين يضخمون السلبيات حتى و إن كانت صغيرة”.

كما أشار وزير الاتصال، إلى أن الساحة الإعلامية “لا تخلو من المشككين الذين لا يريدون إظهار الانجازات”. مضيفا أن “هؤلاء يضخمون السلبيات التي قد تكون هينة و موجودة في العالم بأسره فيما يقزمون الانجازات الكبيرة”.

في حين، اعتبر الوزير التعاطي مع الأخبار بهذه الطريقة “غير محايد”. حيث يرى أن “الصحافة الموضوعية التي تتعامل مع الأخبار بحياد هي أفضل رد على نشر المعلومات المغلوطة و الكاذبة”.

كما قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، سابقا ، أنه سيتم انشاء شبكة تواصل للإعلاميين الجزائريين لحماية البيئة والطاقات المتجددة تساهم في توعية المواطن بحتمية الانتقال الطاقوي.

وأكد الوزير، في كلمة له خلال حلقة نقاش مع الصحافة الوطنية تحت شعار “من أجل انتقال طاقوي مواطناتي”، أن تكوين العنصر البشري يعد محورا بارزا في برنامج عمل الوزارة.

وأورد بوسليماني، أن بلوغ أهداف سياسة الدولة لكسب رهان الانتقال الطاقوي يقوم أساسا على مقاربة أفقية ونظرة استشرافية. وعمل تشاركي منسق متعدد الأطراف والفاعلين.

كما أضاف الوزير:”مما لا شك فيه أن المرافقة الإعلامية لهذه السياسة تحتاج إلى تكوين متخصص ومنتظم لأسرة الإعلام والصحافة عبر مختلف الوسائط”.