وزير الاتصال يشارك في تأبينية الصحفي الراحل محمد سلطاني

شارك وزير الاتصال محمد لعقاب، في التأبينية التي نظمتها قناة “البلاد” التلفزيونية أمس السبت بقصر الثقافة مفدي زكريا (الجزائر العاصمة). ترحما على روح صحفيها محمد سلطاني الذي وافته المنية يوم 12 يونيو الفارط.

وذكر وزير الاتصال بالمناقب والأخلاق الحميدة الذي تميز بها الفقيد طيلة مشواره المهني وكذا “الرسالة الاعلامية الهادفة. التي تجلت في كل المقالات الصحفية التي كتبها والحصص التلفزيونية التي نشطها”.

وقد عرفت هذه التأبينية حضور جمع من زملاء المهنة وممثلين عن المجتمع المدني.

يذكر أن الفقيد محمد سلطاني كان واحدا من الأقلام الصحفية المؤسسة لجريدة”البلاد”, كما تقلد في مشواره المهني عدة مسؤوليات بجرائد وطنية وقنوات تلفزيونية.