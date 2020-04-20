وزير التجارة: تخفيض سعر السكر خلال شهر رمضان

طالب وزير التجارة كمال رزيق من المتعاملين الإقتصاديين بضرورة تكاثف الجهود خلال هذه الجائحة من خلال تخفيض سعر مادة السكر.

وأفاد بيان لوزارة التجارة، أن الوزير دعا الوزير المتعاملين الإقتصاديين إلى تخفيض سعر مادة السكر بمناسبة شهر رمضان الكريم، خاصة في الظرف الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد على غرار كل دول العالم ، وقد أبدى المتعاملون الإقتصاديون موافقتهم المبدئية على هذا الطلب.

جاء هذا خلال ترأس وزير التجارة اليوم الإثنين بمقر الوزارة اجتماعا للمتعاملين الإقتصاديين لشعبة مصنعي مادة السكر على المستوى الوطني.

وأضاف البيان، أن اللقاء يأتي بعد الاجتماع الذي جمع الوزير مع منتجي ومصنعي شعبة العصائر وذلك في اطار المشاورات التي يجريها الوزير مع جميع الشعب والشركاء والمهنيين .

وأكد الوزير على إمكانية رفع وتطوير نسبة الإدماج محليا للمواد الأولية المستعملة في عمليات تصنيع وتحويل مادة السكر وذلك لخفض نسبة الواردات للمواد الأولية.

كما شدّد رزيق على ضرورة خلق إستثمارات محلية من شأنها تخفيف عبئ الواردات وخلق مناصب شغل.

وأبرز الوزير، أن الجزائر الجديدة اليوم ستقدم الدعم الكامل للإستثمارات الجادة والتي من شأنها تحريك عجلة التنمية خاصة في مناطق الظل، مضيفا أن الوزارة مستعدة لتقديم كل التسهيلات والمرافقة.