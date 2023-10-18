وزير التجارة يجري حركة واسعة في مدراء القطاع.. هذه أهم التعيينات

أجرى وزير التجارة الطيب زيتوني، حركة تغيير واسعة مست المدراء الولائيين للتجارة وترقية الصادرات.

وجاء هذا في إطار عملية التقييم الشامل لأداء مختلف الإطارات والمدراء. أين تم تعيين نور الدين قعبس مديرا للتجارة بأدرار. مراد بوالشعير مديرا بالشلف. إبراهيم معيف مديرا للتجارة بأم البواقي. قرمان مولضاية مديرا للتجارة بباتنة.

كما تم تعيين سيد أحمد غالي مديرا للتجارة في بجاية. يونس عباس مديرا في بسكرة. عيسى مشاشو مديرا بالبليدة. فاروق حمداوي مديرا بالبويرة. كما تم تعيين عبد الجبار زعيم مديرا للتجارة بتمنراست. عزوز بن زديرة مديرا للتجارة بتبسة. عبد الرحمان قيجي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تلمسان. فؤاد هلايلي مديرا للتجارة بتيارت.

وعيّن زيتوني، أمحمد لزرق مديرا للتجارة بتيزي وزو. رشيد حجال مديرا للتجارة بولاية الجلفة. رشيد حمادي مديرا للتجارة بسطيف. بالإضافة كذلك إلى أمينة أمير العيد مديرة للتجارة بسعيدة. محمد العماري مديرا للتجارة بسكيكدة. محمودي هجيرة مديرا للتجارة في سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى سيد علي مرداس مديرا للتجارة بولاية قسنطينة. عبد الله بن حالة مديرا للتجارة المدية

كما تم تعيين رابح بلحوت مديرا للتجارة بمستغانم. نجيم بلجنة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المسيلة. عبد القادر سقاي مديرا للتجارة بمعسكر. العيد روابح مديرا للتجارة بورقلة. عبد الحق بازين مديرا للتجارة في وهران . جمال عديدو مديرا للتجارة بالبيض. بالإضافة كذلك إلى أحمد علالي مديرا للتجارة ببرج بوعريريج. أحمد قمري مديرا للتجارة ببومرداس. محمد حملاوي مديرا للتجارة بالطارف. نور الدين كرمية مديرا للتجارة بالوادي.

تعيينات مهمة

بالإضافة كذلك إلى تعيين بلقاسم بليل مديرا للتجارة بخنشلة. عبد الجليل لواتي مديرا للتجارة بسوق أهراس . عبد الوهاب خلفاوي مديرا للتجارة بميلة. الهاشمي بن عرفة مديرا للتجارة بالنعامة. محمد بنيدي مديرا للتجارة بعين تيموشنت. جمال حمزاوي مديرا للتجارة بغرداية. مفيدة بن طالب مديرة للتجارة بغليزان.

موسى نمر مديرا للتجارة بتيميمون. عبد الله توجي بولاية برج باجي مختار. أحمد دراجي بولاية بني عباس.

كما عيّن الوزير ضياف محمد مصطفى مديرا للتجارة بأولاد جلال . عيشي مبارك مديرا للتجارة بعين صالح . محمد جدي مديرا للتجارة بعين قزام. منير عويش مديرا للتجارة بتوقرت. بالإضافة كذلك إلى منصور صادقي مديرا للتجارة بجانت. إدريس حواس مديرا للتجارة بولاية المغير. مقدم نور الدين مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المنيعة.

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