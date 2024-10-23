وزير التجارة يزور مصنع “بلدنا” القطري

قام وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مصنع “بلدنا” القطري، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري بين الجزائر وقطر.

واستمع زيتوني خلال الزيارة إلى شروح قدمها له مسؤولو المصنع حول التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والقدرة الإنتاجية للمصنع، ودوره في تلبية احتياجات السوق المحلية القطرية.

كما تم تقديم عرض مفصل له عن المشروع المتكامل لشركة “بلدنا” بولاية أدرار.

ومن جهته عبر زيتوني عن تقديره لهذا المشروع الطموح الذي يعكس العلاقات المتينة بين الجزائر وقطر. كما أشاد بالتكنولوجيا المتقدمة التي يستخدمها مصنع “بلدنا” في الدوحة.

ورحب زيتوني بهذه الاستثمارات التي تعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين وتأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية.

وفي ختام الزيارة، أشاد زيتوني بدور شركة “بلدنا” في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وقطر. وأعرب عن تطلعه لمزيد من الشراكات المثمرة في المستقبل.