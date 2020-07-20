وزير التعليم العالي: البروتوكول الصحي المقترح دقيق وسلامة الأسرة الجامعية أولويتنا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن البروتوكول الصحي المقترح لتسيير نهاية السنة الجامعية و الدخول المقبل 2020-2021، جد دقيق.

وأورد الوزير، على هامش توقيع اتفاقيات لاستحداث أقطاب تكنولوجية، أن مصالحه طلبت من وزارة الصحة الموافقة على هذا البروتوكول.

وأوضح بن زيان، أن هذا البروتوكول، يحوي إجراءات صحية، مستنبطة من البروتوكول الصحي الموجود لدى وزارة الصحة، مؤكدا أن سلامة الأسرة الجامعية هي الأولوية.

وأضاف ذات المتحدث، أن الوزارة طلبت من وزارة الصحة الموافقة على هذا البروتوكول، بعد اخذ الموافقة من كل الأسرة الجامعية.

كما أكد الوزير، أن هذا البروتوكول، يتألقم مع كل المؤسسات الجامعية، حسب الظروف الجوية ودرجات الحرارة، وكذا توزيع الإصابات على مختلف الولايات.