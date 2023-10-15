وزير الخارجية الأمريكي يطير إلى السعودية لإنقاذ صفقة التطبيع

بحث وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، تطورات الوضع في غزة.

فيما يأتي اللقاء أيضا بعد أن علقت السعودية مباحثات مع الإسرائيليين بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بسبب الهجوم الصهيوني على غزة.

وقال بلينكن إن مباحثاته مع ولي العهد السعودي كانت جيدة ومثمرة، بينما تسعى واشنطن لمنع انهيار صفقة تطبيع محتملة. بين إسرائيل والسعودية التي جددت تمسكها بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وأكدت دعمها للشعب الفلسطيني ازاء ما يواجهه من عدوان إسرائيلي.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد استقبل نظيره الأميركي حيث أجريا مباحثات. تتعلق بمسار التطبيع بين لإسرائيل والسعودية وتركزت المباحثات حول تدهور الوضع في غزة.

بينما أعلنت المملكة رفضها القاطع لتهجير سكان القطاع من شماله إلى جنوبه أو إلى خارجه. وهي دعوات أطلقها الجيش الإسرائيلي فيما يستعد لاجتياح بري واسع للقطاع المحاصر والذي يتعرض منذ أكثر من أسبوع لأعنف قصف جوي.

ويواجه قطاع غزة كارثة إنسانية مع نفاد الوقود والغذاء فيما تغص مستشفيات غزة بآلاف المصابين والجثث. بينما حذرت وزارة الصحة من أن الوقود لتشغيل الكهرباء يوشك على النفاد إلى جانب عدم قدرة المشافي. على استيعاب العدد الهائل من القتلى المدنيين والجرحى ومعاناته من قلة الأدوية والتجهيزات الطبية.