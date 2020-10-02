وزير الدفاع الأمريكي عن شهداء الجزائر: الثمن الباهظ للاستقلال لا ينسى أبدا

نشر وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة، على صفحته بتويتر، صوره في مقام الشهيد، على هامش الزيارة التي أداها للجزائر.

وغرد وزير الدفاع الأمريكي قائلا ” الثمن الباهظ للاستقلال لا ينسى أبدا”.

كما نشر وزير الدفاع الأمريكي صورة له بعد اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الخميس.

وعلق مارك اسبر “على مدى عقود، استندت مهمة وزارة الدفاع في إفريقيا إلى الشراكات مع حلفائنا”.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي “نبني قدرات دفاعية لمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود للسلم والأمن”.

وعبر مارك عن امتنانه باللقاء الذي جمعه ورئيس الجمهورية، مشددا على الشراكة التي تربط البلدين لتعزيز الاستقرار والأمن في إفريقيا.