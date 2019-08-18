وزير السكن: “تخصيص 92 مليار دينار لتهيئة الحصص الإجتماعية بالجنوب والهضاب العليا”

أعلن وزير السكن كمال بلجود، عن تخصيص 92 مليار دينار لتهيئة التحصيصات الإجتماعية عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأوضح الوزير على هامش زيارة تفقدية دامت يومين لولاية ورقلة، أن العملية تخص فتح الطرقات وإنجاز الشبكات المختلفة للمياه.

بالإضافة إلى التطهير والكهرباء لتمكين المواطنين المستفيدين من هذه التجزئات باستكمال الإجراءات المتعلقة ببناء سكناتهم.

وأضاف الوزير، أن ذلك يكمن عبر 362 ألف تجزئة أرضية موجهة للبناء الذاتي من ضمنها 20 ألف تجزئة استحدثت بولاية ورقلة.

وأعلن الوزير، عن منح حصة من 600 إعانة موجهة للسكن الريفي وبرنامج سكني قوامه 750 وحدة بصيغة الترقوي العمومي.

كما أشار الوزير، إلى تخصيص 2.6 مليار دينار لأشغال التهيئة لفائدة ولاية ورقلة.