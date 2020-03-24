وزير الصحة التشيكي يكشف عن دواء واعد ضد كورونا

كشف وزير الصحة في تشيكيا، آدم فويتيك، أن دواء “Plaquenil”، من المحتمل أن يساعد في مكافحة مرض كورونا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، أشار وزير الصحة التشيكي إلى ضرورة العمل على جعل هذا الدواء في المتناول.

يذكر أن دواء “Plaquenil”، هو علاج مضاد للملاريا، تصنعه شركة “Sanofi Aventis” الفرنسية.

وحُظر على جميع الأطباء وصف هذا الدواء للمرضى، باستثناء المتخصصين في مجالات الحساسية والمناعة السريرية والأمراض الجلدية والروماتيزم، حسب ذات المصدر.

ولا تستطيع الصيدليات إعطاء الدواء، إذا لم يتم تشخيص المريض وتخصص الطبيب المعالج في الوصفة الطبية.

كما لا يمكن وصف هذا الدواء، لأكثر من شهرين.