وزير الصحة: “سنقتني اللقاح حتى وإن كان غاليا”

صرح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد حصريا للنهار اليوم “سنقتني اللقاح حتى وإن كان غاليا”.

وأوضح بن بوزيد أنه وبتعليمات من الرئيس تبون وبعد المشاورة مع الوزير الأوّل ووزير المالية تم إتخاذ قرار شراء اللقاح.

وهذا القرار المتخد في حال توفره وبعد إجماع من الخبراء أن هذا اللقاح هو الانجح يضيف الوزير.

وأكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات أنه لم تعطى له أي توصيات أوقرارات بخصوص سعر اللقاح.

وقال الوزير أن عدد المخابر التي تعمل عمل على لقاح كوفيد 19 حاليا حوالي 200 مخبر موزعين عبر دول العالم.

وأشار الوزير الصحة أن حوالي 40 مخبر سجل تقدم كبير في لقاح كورونا كوفيد 19.