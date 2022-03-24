وزير الصحة: كورونا تدفعنا إلى انتهاج أساليب جديدة في التسيير والتكوين والعلاج

ترأس وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد صباح اليوم الخميس، أشغال الدورة العادية 56 لمجلس الوزراء العرب للصحة. بحضور الأمين العام المساعدة السفيرة هيفاء أبو غزالة وأعضاء اللجنة الفنية للمجلس.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد وزير الصحة في كلمته الإفتتاحية عن إعتزاز الجزائر بترأس أشغال هذه الدورة. مشيرا إلى أن “القضايا المحورية التي سنتناولها خلال هذه الدورة، تكتسي أهمية بالغة. ما يستوجب تكثيف الجهود والعمل المشترك بين دول الأعضاء لمواكبة كل التغيرات والآفات والتصدي لها. خاصة في ظل ما يعيشه العالم من أزمات صحية، خاصة جائحة كوفيد-19“.

وكشف الوزير، أن جائحة كورونا ألزمتنا إعتماد طرق واستراتيجيات تمكننا من التصدي لعواقبها ونتائجها. من خلال تسيير ناجع لهذه الأزمة والتخفيف من حدتها. خاصة من حيث توفير وسائل الوقاية والحماية والعلاج. بالإضافة كذلك إلى إعتماد اللقاح الذي يلعب دورا محوريا كوسيلة لتوقيف إنتشار هذه الجائحة”.

وأكد وزير الصحة، أن جائحة كورونا تدفع بنا إلى التأقلم وانتهاج أساليب جديدة في التسيير والتكوين والعلاج. من خلال بعث الإستشراف والقيام بالدراسات المعمقة وصياغة المبادرات التي تهدف إلى تحسين القدرات وتوظيفها على أحسن وجه، من أجل تحكم أمتن للطوارئ والأوبئة والأزمات.

كما أكد بن بوزيد، أن إنعقاد المؤتمر يمثل سانحة مهمة، لعرض تجارب الدول في مختلف المجالات الصحية. كما يمثل فرصة، لدراسة كل المقترحات المطروحة على جدول أعمال هذا اللقاء التاريخي.

وزير الصحة: الجزائر تولي أهمية لقطاع الصحة

وشدّد الوزير على أن الجزائر تولي أهمية خاصة لقطاع الصحة، سواء من حيث الإمكانيات المسخرة أو من حيث السياسة المنتهجة. وقد ظهرت نجاعة هذه السياسة المنتهجة، من خلال تقليص الوفيات و رفع سن الأمل في الحياة وحماية كاملة للأم والطفل. كما أشار إلى أن الطاقات التي تتوفر عليها الجزائر تعززت بشبكة هامة من المؤسسات الصحية، سواء منها الجوارية القاعدية، أو الإستشفائية الحديثة.

كما أكد على أن” مؤتمرنا هذا في دورته 56، أدرج مواضيع في غاية الأهمية، و التي ستمكننا لا محالة، من صياغة توصيات بناءة في شتى المجالات، وذلك من خلال منهج العمل المشترك وتوحيد الجهود العربية لمجابهة الآفات، وتبادل التجارب، وتقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء. وكذا تثمين المبادرات وغيرها من المناهج، فالمناقشات و التحليلات و المداخلات، من المؤكد أنها ستبرز الأساليب والأهداف الاستراتيجية التي ستنتهجها دولنا”.

كما وجّه الوزير دعوة لرؤساء الوفود المشاركة في هذه الدورة لدراسة المقترح المتمثل في إنشاء منظمة عربية متخصصة تعنى بالأمور الصحية تحت مسمى منظمة الصحة العربية. مؤكدا أن الأمين العام للجامعة العربية يعتبر بأن إنشاء مثل هذه الهيئة يشكل منصة مناسبة للانطلاق العربي الجماعي في تنسيق السياسات والارتقاء بالأداء في المجالات الصحية عموما”.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن إنشاء هذه المنظمة، أصبحت حتمية و إلزامية. خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19 و التي لم يمنع من ويلاتها أحد.