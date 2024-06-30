وزير الصحة لـ”النهار”: “لم نسجل انتشار ولا ارتفاع عدد المصابين بالسيدا”

فند وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، صحة الأخبار المتداولة والتي تدور في مجملها حول انتشار داء الإيدز في الجزائر وارتفاع عدد المصابين به.

وفي تصريح حصري خص به “النهار أونلاين” ردا على سؤال حول مدى صحة الأخبار التي تداولتها بعض المواقع والمروج لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تمحورت في مجملها حول انتشار داء المناعة المكتسبة “سيدا” بالجزائر في الآونة الأخيرة، قال المسوؤل الأول على قطاع الصحة عبد الحق سايحي اليوم الأحد، بأن ما يروج له يبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وشدد سايحي على أن الوضع مستقر ولم نسجل أي انتشار أو ارتفاع في عدد المصابين بهذا المرض.

وأضاف الوزير على هامش اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة “هذا الداء غير منتشر في الجزائر بقدر ما هو منتشر في بعض دول القارة الإفريقية”.

وفي تصريح صحفي، حول مدى تكفل السلطات بمرضى السرطان، أكد الوزير على أن العملية تتم على أحسن وجه وأن الدواء متوفر قبل أن يكشف عن إحصاء خمسة عشر دواء منتج محليا مخصص لهذه الفئة من المرضى.