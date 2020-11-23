وزير الصحة: لن نقتني أي لقاح بدون موافقة منظمة الصحة العالمية.. وهذه المعايير التي سنعتمدها

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، إنّ الجزائر لن تقتني أي لقاح قبل الموافقة عليه من منظمة الصحة العالمية.

وقال بن بوزيد خلال مشاركته في منتدى الإذاعة الوطنية، إنّ القرار صعب بخصوص اللقاح الذي ستعتمده الجزائر، لكنه أكد أن هناك عدة معايير سيتم الاعتماد عليها.

وأضاف أن الجزائر ستقتني لقاح يكون مصادقا عليه من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى السعر ونسبة النجاح والمناعة في الجسم.

وفي ذات السياق، أكد ذات المتحدث أن اللقاح يمنح المناعة للجسم ويسمع له بتكوين مضادات ضد الفيروس.

كما كشف الوزير عن وجود اتصالات مع كل المخابر العالمية التي نجحت في تطوير اللقاح، وهي في تجارب جد متقدمة قبل إطلاقه.

بالموازاة مع ذلك قال بن بوزيد، إنه أجرى لقاءً مع سفير ألمانيا وروسيا والصين وتم ربط اتصالات مع كل هذه المخابر.

وخلال الفترة التي ستلي جلب اللقاح، أكد الوزير أن مصالحه هي من ستشرف على عملية التلقيح على مستوى الهياكل الاستشفائية، مؤكدا على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة، خاصة وأن قرار استيراد واعتماد لقاح يعتبر قرارا صعبا.