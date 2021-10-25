وزير الصحة: نملك 13 مليون جرعة من اللقاح.. وعدد الملقحين فاق 4 ملايين

قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أننا كنا نتوقع تلقيح 70 بالمائة من الفئة المعنية بالتلقيح غير أن المواطنين تركوا التلقيح.

وكشف الوزير على هامش الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم، أن الجزائر تحوز على 13 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا. داعيا المواطنين إلى ضرورة التلقيح حيث قال “ربحنا المعركة وليس الحرب”

وأضاف الوزير، أن الولايات طلبت عدم تزويدها بكميات إضافية من اللقاح. كونها لم تستخدم المخزون المتواجد على مستواها. مضيفا أن عدد الملقحين بجرعتين لم يتعدى 4 ملايين و 700 ألف أي ما يعادل 23 بالمائة من الهدف المسطر. والذين تلقوا جرعة واحدة 6 ملايين شخص والعدد الإجمالي 11 مليون ملقح بنسبة 55 بالمائة.

وقال بن بوزيد، أن الكثير من الذين تلقوا الجرعة الأولى لم يتلقوا جرعتهم الثانية بسبب التراخي بعد تحسن الوضع الصحي في البلاد. مشيرا إلى أن هذه هي الفرصة من أجل التلقيح وترك الخوف جانبا. كما سيتم وضع نقاط من أجل التلقيح على مستوى الترامواي والميترو من أجل مواصلة عملية التلقيح.

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