وزير الصحة يؤكد مرة أخرى :”الجزائر ستكون من أوائل المستفيدين من لقاح كورونا”

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، بأن رئيس الجمهورية أبدى اهتماما كبيرا بتوفير لقاح فيروس “كورونا” وستكون الجزائر من أوائل المستفيدين منه.

وقال وزير الصحة لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر بالتنسيق الفوري مع المراكز المتقدمة في مجال إنتاج اللقاح من أجل اقتنائه فور توفيره.

وأكد وزير الصحة بأنه ظهر جليا وجوب التعايش مع هذا الفيروس بأخذ تدابير وتوصيات لتفادي انتشاره، خاصة وأنه يجري حاليا الحديث عن تقدم مستمر في توفير اللقاح الذي سنكون من أوائل المتحصلين منه.

مشددا على أن رئيس الجمهورية أكد على وجوب التحصل على اللقاح فور توفيره، موضحا بأن الجزائر لها اتصالات وعلاقات واطلاع يومي على كل بحث في هذا المجال عبر جميع المخابر العالمية.