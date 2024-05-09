وزير الصحة يحل بأدرار رفقة وفد وزاري هام

شرع وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية أدرار، مرفوقا بوفد وزاري هام، في إطار تعزيز وترقية الصحة بالهضاب العليا والجنوب.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال الوزير، والي الولاية العربي بهلول ورئيس المجلس الشعبي الولائي. وممثلي السلطات المحلية ونواب البرلمان بغرفتيه عن الولاية وممثلي السلطات الأمنيه والعسكرية.

وسيقوم وزير الصحة بتدشين ومعاينة بعض الهياكل الصحية، ومنها تدشين الموسسة العمومية الاستشفائية المجاهد المرحوم “داحاج عبد القادر” بسعة 240 سرير بالمدينة الجديدة تليليلان، ببلدية أدرار.

وتدشين المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات للصحة العمومية “ملحقة أدرار”. ومعاينة وتفقد مركز مكافحة السرطان. فيما سيقوم بتدشين عيادة متعددة الخدمات ببلدية أسبع دائرة تسابيت.