وزير الصحة يشرف اليوم على فعاليات إحياء اليوم العالمي لداء السكري

يشرف، اليوم الأحد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد على احياء فعاليات اليوم العالمي لداء السكري.

تحت شعار “السكر وفيروس كوفيد 19 يمكن الوقاية منهما”، يشرف بن بوزيد على احياء فعاليات اليوم العالمي لداء السكري بمقر وزارة الصحة.

هذا وقد حذر في وقت سابق المختصون بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري المصابين بهذا المرض من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بإعتبار أن مناعتهم ضعيفة أمام هذا الوباء.

وتشير آخر الإحصائيات فإن ما يقارب 5 ملايين جزائري مصاب بالداء السكري، أي بنسبة 15 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان.