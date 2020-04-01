وزير الصحة: 20% من المصابين بكورونا يحتاجون لأجهزة التنفس..و80 % لا تظهر عليهم الأعراض

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أن 20 بالمئة فقط من المصابين بكورونا يحتاجون لأجهزة التنفس، وما يقارب 5 بالمئة يخضعون للإنعاش.

وأضاف خلال عرضه آخر مستجدات فيروس كورونا بالجزائر، بالمجلس الشعبي الوطني، أن كميات كبيرة من الكمامات الطبية ستدخل الجزائر في الفترة الممتدة بين 4 و5 أفريل الجاري.

وأوضح بن بوزيد أن خطورة فيروس كورونا في الانتشار بسرعة، و80 بالمئة من الإصابات لا تظهر عليها الأعراض.

وفي حديثه عن بروتوكول العلاج بكلوروكين، أشار الوزير أنه يتم استخدام هذا الدواء داخل المستشفيات فقط وبمراقبة طبية.