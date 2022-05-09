وزير الصناعة الصيدلانية يتباحث مع ممثلي مختبر سينوفاك

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبدالرحمن جمال لطفي بن باحمد، وفداً من مختبرات سينوفاك الصينية برئاسة الرئيسة المديرة العامّة هيلين يانغ.

وبحضور الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال وكذا اطارات الوزارة و مجمع صيدال العمومي.

وفي بيان للوزارة، سمح اللقاء لمسؤولي شركة سينوفاك بعرض مشروعهم المشترك مع مجمع صيدال العمومي من أجل إدامة الشراكة وإقامتها على المدى القصير والطويل.

من خلال توطين، عبر تقنية تعبئة وإنهاء، إنتاج اللقاحات مثل ذلك المضاد للأنفلونزا وشلل الأطفال.

كما أفضت المحادثات أيضًا الى تعزيز وتنويع مجموعة المنتجات المصنعة في إطار الشراكة بين الطرفين.

لا سيما مشتقات الدّم مثل إيمينوجلوبولين، والألبومين والعامل الثامن والتاسع، والتي ستمكن مجمّع صيدال من التموقع كمنصة إنتاج وتصدير للأدوية المنبثقة

عن التكنولوجيا الحيوية على المستوى الإقليمي والقاري.

كما أعرب الطرفان عن رغبتهما واستعدادهما للتعاون في مجال إجراء التجارب السريرية بغية مراقبة فعالية الأدوية وسلامتها الحقيقية.

والحصول على قواعد البيانات اللاّزمة للدراسات الاقتصادية الصيدلانية لتقدير أفضل وإعادة تقييم تكاليف الاستراتيجيات العلاجية المختلفة.

بالمقابل مكّن هذا اللقاء من إعادة التأكيد على الطابع الاستراتيجي والمربح للجانبين، الذي تتميز به الشراكة بين مجمّع صيدال ومختبرات سينوفاك

بما يتماشى مع حركية علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط الجزائر والصين.

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