وزير الصناعة: سيتم دراسة وضعية المشروع المتوقف لمصنع الزيوت النباتية في “بازول” بجيجل

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين، عن دراسة وضعية مشروع إنجاز مصنع الزيوت النباتية في “بازول” الذي توقفت أشغاله.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكد الوزير بأنه ستتم دراسة وضعية مشروع إنجاز مصنع الزيوت النباتية في “بازول” ببلدية الطاهير في جيجل الذي توقفت أشغال إنجازه.

وقد جاء تصريح الوزير على هامش إشرافه برفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، على إبحار باخرة محمّلة بمواد البناء إلى لبنان من ميناء “جن جن” بجيجل.

واستفسر وزير الصناعة حول الصعوبات التي حالت دون استكمال تجسيد هذا المشروع الصناعي المعطّل والذي يندرج ضمن استثمار خاص.

وفي هذا الخصوص، فإن الأمر يتعلق بمشروع إنجاز مصنع لتحويل البذور النباتية يتربع على مساحة إجمالية تفوق 16 هكتارا، وهو مصمم ليضمّ 3 وحدات لإنتاج زيت “الصوجا”.

جدير بالذكر أن هذا المصنع يقع بالقرب من ميناء “جن جن” في ولاية جيجل.