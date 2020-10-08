وزير الصناعة: مشروع لتصنيع المركبات السياحية “فولكسفاغن” بالجزائر

بحث وزير الصناعة، مع ممثل مجمع فولكسفاغن لصناعة السيارات لمنطقة شمال إفريقيا، إمكانية إقامة مشروع صناعي لمجمع فولكسفاغن في الجزائر.

وجاء ذلك، خلال استقبال الوزير، اليوم الخميس، لألفونصو سانشا غارسيا، ممثل مجمع فولكسفاغن لصناعة السيارات لمنطقة شمال إفريقيا، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية “سيات”، أحد فروع المجمع.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فقد عقد الإجتماع على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر.

وأضاف البيان، أن الطرفان بحثا إمكانية إقامة مشروع صناعي لمجمع فولكسفاغن في الجزائر.

وقد شرح آيت علي براهم لممثل عملاق صناعة السيارات الإطار القانوني الجديد المسير لهذا النشاط، والتحفيزات التي ستمنح للراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

وحسب نفس المصدر، أن الوزير أكد في تصريح للصحافة استعداد مجمع السيارات لإقامة مشروع صناعي في الجزائر، وفق المقاربة الجديدة لتصنيع السيارات.

مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن المحادثات مع الطرف الأجنبي انطلقت منذ 6 أشهر.

وأضاف آيت ابراهيم، بأنه سيتم تكوين فوج عمل بين وزارة الصناعة ومجمع فولكسفاغن لدراسة إمكانية إقامة مشروع لتصنيع المركبات السياحية وفق دفتر الشروط الجديد.

وأورد الوزير: ” التقينا اليوم مع غارسيا، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، لنشرع في دراسة التجسيد الفعلي لمشروع صناعي مع مجمع فولكسفاغن في الجزائر”.

ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة “سيات” وممثل مجمع فولكسفاغن بأن محادثاته مع الطرف الجزائري كانت مهمة وبناءة، بعد أن تلقى شروحات حول دفتر الشروط الجديد.

وأضاف ذات المسؤول: “سنحاول أن نتقدم في هذا المشروع ونرى إمكانية تجسيد مشروع سيات والمجمع هنا في الجزائر”.