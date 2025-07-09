وزير الصناعة من وهران: تلبية حاجيات السوق وفتح آفاق التصدير أسس الصناعة الجزائرية الجديدة

أكد وزير الصناعة، سيفي غريب، خلال زيارة العمل التي قادته إلى عدد من المنشآت الصناعية بولاية وهران، على أهمية ربط المشاريع الصناعية بحاجيات السوق الوطنية، مع ضرورة الانفتاح على التصدير كركيزة أساسية في التوجه الجديد للصناعة الجزائرية.

وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشددًّا على ضرورة التركيز على التصنيع المحلي والتقليص من التبعية للاستيراد.

وزير الصناعة استهل زيارته بتدشين مصنع “أنديوي” المتخصص في صناعة الأبواب، المطابخ والأثاث المكتبي والمنزلي، بمنطقة النشاطات بالكرمة، يتضمن ثلاث وحدات إنتاجية، بيد عاملة تقدر بـ 300 عامل.

كما دشن الوزير وحدة إنتاج الورق المموج الخاص بالتغليف، التابعة لمجمع “جينيرال أومبلاج”، الذي يصدّر حاليا لتونس وأوروبا، جيث تم الكشف عن مشروع مصنع النعامة المستقبلي الذي سيكون أكبر مصنع لورق التغليف في إفريقيا، ويوفر 1500 منصب شغل. كما سيسهم في توفير 300 مليون دولار من العملة الصعبة كانت مخصصة لاستيراد المادة الأولية.

سيفي غريب قام أيضا بمعاينة مصنع “مارتير” المتخصص في تغليف مقاعد السيارات الذي يرتبط بمشاريع شراكة مع مجموعة “ستلانتيس”. وحسب الشروحات المقدمة من قبل مسيري المصنع، سيبلغ المصنع قدرة إنتاج تقدر بـ 220 مقعدا يوميا مع نهاية 2025 لترتفع إلى 500 مقعد يوميا بحلول 2026. فيما تم الإعلان في السياق نفسه عن إطلاق مرحلة تصنيع هياكل الكراسي محليا بدل استيرادها، ما يعكس خطوة جديدة نحو الاندماج الصناعي.

وبركب “توسيالي”، عاين الوزير وحدة جديدة متخصصة في صناعة الصفائح الحديدية المستعملة في تصنيع السيارات، والتي من المقرر دخولها حيّز الإنتاج في جوان 2026.

كما وقف وزير الصناعة على نشاط مصنع “ألفا بايب” المتخصص في إنتاج الأنابيب الفولاذية، بعدما تم بعثه في إطار استغلال الأصول الصناعية المسترجعة، والذي يسير حاليا من طرف مؤسسة وطنية ويغطي عدة مجالات صناعية.