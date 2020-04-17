وزير الطاقة السعودي يناقش أوضاع سوق النفط الدولية مع نظيره الروسي

ناقش، وزير الطاقة السعودي، الامير عبد العزيز بن سلمان، اوضاع سوق النفط الدولية مع نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك.

وجاء في فحوى الإتصال الهاتفي الذي اجراه وزير الطاقة السعودي مع نظيره الروسي، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، ما يلي: “لقد عملت المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية بشكل حثيث مع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+ وكذلك مع الدول المنتجة الأخرى للبترول للتوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تحقيق الاستقرار للسوق البترولي”.

وأضاف وزير الطاقة السعودي قائلا “إننا لنؤكد أن بلدينا ملتزمان بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، وسوف تستمران في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، وأنهما على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا ما بدت ضرورة لذلك”.

مشيرا في السياق ذاته “إننا كذلك واثقان بأن شركاءنا في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين سوف يحافظون على التزاماتهم، لتحقيق الأهداف المرجوة”.