وزير العمل: إستحداث أزيد من 10 آلاف منصب شغل خلال 2020

أكد وزير العمل، الهاشمي جعبوب، أنه وبالرغم من الأزمة الصحية، فإن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مول خلال سنة 2020، 4.262 مؤسسة مصغرة.

وأود الوزير، في جلسة عمل بمجلس الأمة: “تمكنت هذه المؤسسات، من إحداث 10.039 منصب شغل مباشر”.

وأوضح جعبوب، إن هذه المؤسسات المصغرة موزعة حسب قطاعات النشاطات كالتالي:

44.6 % في الفلاحة، و 22.5% في مجال الحرف، و 9.8% في الخدمات، و8,6 % في الصناعة.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير، إن عدد المنظمات النقابية قد بلغ 140 نقابة.

ومن بين هذه المنظمات، يوجد 48 منظمة أرباب العمل، و92 عمال أجراء، من بينها 13 منظمة نقابية تم تسجيلها في 2020.

وأضاف جعبوب، إن مصالحه تسجل نقصا في الموارد المادية والبشرية لمفتشية العمل ووسائل العمل الحديثة، مما يعيقها في أداء مهامها.

وفي سياق آخر، كشف وزير العمل عن تعويضات الأدوية والأداءات الصحية سنة 2019 من صناديق الضمان الاجتماعي.

وبلغت هذه التعويضات، 242 مليار دج للأدوية، و4.5 مليار دج لعيادات جراحة القلب.

بالإضافة إلى 12 مليار دج لمراكز تصفية الدم، و3.5 مليار دج النقل الصحي.

وكذا 1.5 مليار دج للأطباء المتقاعددين، و530مليوندج لعيادات التوليد.