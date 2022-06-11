وزير العمل يشرف على إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم السبت على إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المصادف لـ12 جوان من كل سنة.
وفي هذا السياق وحسب بيان للوزارة، فقد حضر الاحتفاليات الموسومة هذه السنة بشعار “الحماية الاجتماعية العالمية لوضع حد لعمالة الأطفال” كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو.
بالاضافة الى وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين مرابي، وومثلا عن وزارة التربية الوطنية و المفوضة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة.
الى جانب، ممثلين عن المكتب الجهوي لمنظمة العمل الدولية، وعن مكتب اليونيسيف، وكذا ممثلي الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين وأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة عمالة الأطفال.
كما عرف الحفل مشاركة مجموعة من أشبال الكشافة الإسلامية الجزائرية كضيوف شرف والذين أضفوا على الحفل جو بهيجا بعد أدائهم لأنشودة وطنية بالمناسبة أين تم تكريمهم ومنحهم شهادات شرفية.
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وزير العمل يستعرض بجنيف التدابير المتخذة للحد من آثار جائحة كورونا
وزير العمل يستعرض بجنيف التدابير المتخذة للحد من آثار جائحة كورونا
كما استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس الأربعاء بالعاصمة السويسرية جنيف التدابير التي أقرتها الدولة الجزائرية للحد من الآثار الاقتصادية.
والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي.
وأفاد بيان للوزارة اليوم الخميس أن شرفة استعرض في لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر على هامش أشغال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حاليا بجنيف، بسويسرا،
التدابير التي أقرتها الدولة الجزائرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كوفيد-19 لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي
من خلال –كما قال– “تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتقهم وتعليق ثم إلغاء العقوبات الناجمة، عن التأخر في تسديد الاشتراكات”.
كما تطرق الوزير خلال اللقاء إلى مسعى تمكين الراغبين في إنشاء مؤسسة من عطلة استثنائية والرفع من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة من الأجور مع مراجعة النقطة الاستدلالية لمستخدمي الوظيفة العمومية إضافة الى تثمين معاشات ومنح المتقاعدين.
واستحداث منحة البطالة مع ضمان تغطية اجتماعية لطالبي الشغل ومرافقتهم وتأهيلهم إلى غاية حصولهم على منصب شغل دائم ولائق. وكذا تعديل القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية من جهته حزمة الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
لاسيما تلك الرامية إلى الحفاظ على مناصب الشغل وترقيته وحماية أدوات الإنتاج، مشيدا في نفس الوقت بما تم إنجازه خلال سنتي 2021-2022 لا سيما في مجال محاربة البطالة.