وزير العمل يشرف على إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم السبت على إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المصادف لـ12 جوان من كل سنة.

وفي هذا السياق وحسب بيان للوزارة، فقد حضر الاحتفاليات الموسومة هذه السنة بشعار “الحماية الاجتماعية العالمية لوضع حد لعمالة الأطفال” كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو.

بالاضافة الى وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين مرابي، وومثلا عن وزارة التربية الوطنية و المفوضة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة.

الى جانب، ممثلين عن المكتب الجهوي لمنظمة العمل الدولية، وعن مكتب اليونيسيف، وكذا ممثلي الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين وأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة عمالة الأطفال.

كما عرف الحفل مشاركة مجموعة من أشبال الكشافة الإسلامية الجزائرية كضيوف شرف والذين أضفوا على الحفل جو بهيجا بعد أدائهم لأنشودة وطنية بالمناسبة أين تم تكريمهم ومنحهم شهادات شرفية.

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