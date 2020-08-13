وزير الفلاحة: إنتاج 30 بالمائة من حاجيات الجزائر من الزيت والسكر بغضون 2024

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن ورقة الطريق الجديدة للقطاع ترمي لإنتاج 30 بالمائة من حاجيات البلاد من الزيوت والسكر بغضون عام 2024.

وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة، أنه سيتم الإعتماد أساسا على الزراعات الصحراوية، وتطويرها من خلال التثمين المدمج لاسيما إنتاج الزيوت الغذائية والبنجر السكري والذرى وغيرها والتي صارت تعتبر شعبا استراتيجية.