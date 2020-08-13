وزير الفلاحة: إنتاج 30 بالمائة من حاجيات الجزائر من الزيت والسكر بغضون 2024

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن ورقة الطريق الجديدة للقطاع ترمي لإنتاج 30 بالمائة من حاجيات البلاد من الزيوت والسكر بغضون عام 2024.
وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة، أنه سيتم الإعتماد أساسا على الزراعات الصحراوية، وتطويرها من خلال التثمين المدمج لاسيما إنتاج الزيوت الغذائية والبنجر السكري والذرى وغيرها والتي صارت تعتبر شعبا استراتيجية.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بان استيراد هذه المواد يكلف البلاد حاليا حوالي 1،5 مليار دولار لافتا إلى أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات اللازمة لإنتاج هذه المواد خاصة في المناطق الصحراوية.
وأضاف الوزير أن الدراسات التي أنجزت بمرافقة الوكالة الفضائية الجزائرية بينت إمكانية تخصيص 1 مليون هكتار في ٱفاق 2024 لإنتاج هذه المواد وبالتالي التمكن من تقليص فاتورة استيراد.
وفيما يتعلق بشعبة الحبوب، فإن الهدف المسطر يرمي إلى رفع الإنتاج إلى 71 مليون قنطار ما يؤدي إلى تقليص الواردات بحوالي 400 مليون دولار، إضافة إلى 36 مليار دينار الذي يتضمنه الدعم على ٱفاق 2024.
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