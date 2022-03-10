وزير الفلاحة: إنشاء خريطة لتوزيع أكياس الحليب المدعم

كشف وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تعمل على إنشاء خريطة لتوزيع أكياس الحليب المدعم.قصد تقليص المسافات وضمان إيصال هذه المادة للجميع.

وفي جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أوضح الوزير أن القطاع يدرس إمكانية إدماج أكبر عدد من الملبنات

في هذا المخطط حسب الكميات المتوفرة من المادة الأولية.

بالمقابل أكد هني أن الدولة تُقدم دعما سنويا لإنتاج الحليب الطازج محليا بقيمة تتجاوز 18 مليار دج.

مبرزا في السياق ذاته، أن مبلغ الدعم هذا يتضمن أساسا الإعانات الموجهة لمربي البقر الحلوب (12 دج للتر) وجامعي الحليب (5 دج للتر) والملبنات (4 دج للتر).

إلى ذلك يضاف سلسلة من التحفيزات لفائدة مربي البقر الحلوب من بينها دعم بـ 60 الف دج عن كل ولادة جديدة للبقر الحلوب.

مع ضمان تغطية بيطرية وتلقيح مجاني ضد الحمى القلاعية.

كما يعمل قطاع الفلاحة على تعزيز الاستثمارات في شعبة الحليب من خلال توفير العقار الفلاحي.

وتطوير الانتاج المحلي للأعلاف الموجهة لتغذية الانعام وتربية الابقار.

الى جانب ذالك، تندرج هذه التحفيزات في إطار استراتيجية القطاع التي ترمي إلى النهوض بهذه الشعبة “الاستراتيجية” والتي تتضمن عدة إجراءات.

من بينها استيراد البقر الحلوب لتشجيع الانتاج المحلي للحليب الطازج وتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن القطاع العمومي يستورد لوحده كمية تقدر ب 180 الف طن في السنة من غبرة الحليب

توجه لإنتاج اكياس الحليب التي تباع بسعر مقنن (25 دج).

بينما يستورد القطاع الخاص كمية تقدر بـ 200 الف طن، توجه لإنتاج حليب العلب الذي يباع بأسعار حرة ومختلف مشتقات الحليب (الجبن واللبن والزبادي…)

كما تبلغ فاتورة هذه الواردات أكثر من 800 مليون دولار سنويا، -حسب الوزير-.

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