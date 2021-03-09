وزير المالية يطالب شركات التأمين بمعالجة ملفات التعويضات في أقل من 21 يوما

وجه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم تعليمة لمدراء شركات التأمين عن الاضرار تخص معالجة ملفات التعويضات.

شدد وزير المالية خلال هذه التعليمة على تقليص الاجال التي تطلبها معالجة ملفات طالبي التعويض إلى فترة لا تزيد عن 21 يوما.

كما طالب الوزير شركات التأمين بضرورة تقليص آجال الطعون التي ترفع ما بين شركات التأمين.

بالإضافة إلى العمل على ترقية نوعية الخدمة الموضوعة تحت تصرف الزبون.

سواء في الوكالات أوعبر مواقع شركات التأمين عبر الإنترنت وبصفة مستمرة.

كما شدد الوزير على ضرورة حرص شركات التأمين على توفير ضروف استقبال جيدة للزبائن.

وأشار الوزير في بداية التعليمة انها جاءت بعد تلقي مصالحه عددا كبيرا من الشكاوى.

والتي تصب كلها في خانة تأخر تعويض أصحابها من طرف شركات التأمين أومعالجة ملفاتهم.

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