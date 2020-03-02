وزير الموارد المائية براقي أرزقي يستقبل سفير هولاندا بالجازئر

الوطني
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وزير الموارد المائية براقي أرزقي يستقبل سفير هولاندا بالجازئر
بقلم النهار أونلاين

استقبل وزير الموارد المائية  أرزقي براقي، اليوم بدائرته الوزارية وبطلب منه  سفير هولندا بالجزائر روبرت فان امبادن.

وخلال المحادثات تطرق الطرفان الى سبل تعزيز الشراكة وعلاقات التعاون والعمل على تطويرها في مجال الموارد المائية.
من جهته أعرب  الوزير عن مدى ارتياحه لعلاقات الشراكة التي تجمع البلدين والتي تستوجب تعزيزها من خلال تبادل الخبرات و نقل المعارف خاصة فيما يتعلق باقتصاد الماء في السقي الفلاحي .

وحسب الوزير  فإن هذا يعتبر محور أولويا و هاما في العلاقات الثنائية بالنظر لندرة الموارد المائية بالجزائر من جهة والتجربة الناجحة لهولندا من جهة أخرى.
من جانبه أبدى سفير هولاندا رغبة بلاده في مرافقة تنمية قطاع الموارد المائية في الجزائر وهذا من خلال نقل الخبرة و التجربة الهولندية خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفيضانات، توحل السدود و تطوير استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه في السقي.


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