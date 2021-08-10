وزير خارجية مالي يشرع في زيارة رسمية إلى الجزائر

شرع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة مالي، عبد اللاي ديوب، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد رسمي.

ورافق الوزير عبد اللاي ديوب، خلال هذه الزيارة وفد رسمي يضم عدد من المسؤولين منهم وزير المناجم والطاقة والماء، لمين صيدو.

وكان في استقبال ديوب، والوفد المرافق له، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بمطار هواري بومدين الدولي، .

وسيقوم الوزير، خلال هذه الزيارة، بمحادثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة غدا الأربعاء.

كما سيتم عقد ندوة بالجزائر حول دور بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في إرساء الأمن في مالي والساحل الصحراوي.