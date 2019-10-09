وزير خاريجة تركيا: “قيمة التبادلات التجارية مع الجزائر بلغت 4.5 مليار دولار”

الوطني
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وزير خاريجة تركيا: “قيمة التبادلات التجارية مع الجزائر بلغت 4.5 مليار دولار” وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"
بقلم فوزية مسعدي

قال وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” أن قيمة التبادلات التجارية بين تركيا والجزائر بلغت 4.5 مليار دولار.

وأفاد”تشاوش أوغلو”خلال لقاء جمعه برجال الأعمال الأتراك أمس بالجزائر،أن تركيا لا تزال تتصدر المراكز الأولى،من حيث نسبة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر.

ودعا”تشاوش أوغلو”،نقلا عن الصفحة الرسمية للسفارة التركية بالجزائر،رجال الأعمال الأتراك المقيمين والمستثمرين بالجزائر إلى ضرورة توسيع شراكاتهم مع الطرف الجزائري.

وقال وزير الخارجية التركي أن تركيا مستعدة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الجزائر.


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