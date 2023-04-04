وضع الجزائري سعيد شعبان تحت الرقابة القضائية

كشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الثلاثاء. بأن الجزائري سعيد شعبان. المستقيل مؤخرا من رئاسة نادي أنجي الفرنسي. وضع تحت الرقابة القضائية. بسبب اشتباه تورطه في قضايا فساد.

وفي هذا الصدد، أفاد موقع قناة “تي أف 1” الفرنسية. بأن الشرطة القضائية لمدينة “نانتير” استمعت إلى سعيد شعبان، أمس الثلاثاء، وقررت وضعه تحت الرقابة القضائية.

كما أشار نفس المصدر، إلى أن الرئيس المستقيل من أنجي، مشتبه تورطه في قضايا تبييض أموال ضمن عصابة منظمة.

وذكر ذات المصدر، بأن شعبان، المتورط في قضية جديدة، متابع أيضا في قضية اعتداء جنسي، ويواجها حاليا تهم تتعلق بالفساد المالي.

كما أكدت “تي أف 1” بأن الرئيس السابق لأنجي، سيكون أمام حتمية الرد على بعض أسئلة رجال الأمن، ضمن تحقيقات فتحتها محكمة “بوبينيي” بالعاصمة الفرنسية باريس، تتعلق بغسيل أموال منظم، وممارسة غير قانونية كوكيل للاعبين.