وفاة أسطورة شبيبة القبائل والمنتخب الوطني سابقا لارباص

إنتقل إلى رحمة الله، اليوم الإثنين، لاعب المنتخب الوطني فترة الثمانينات ونادي شبيبة القبائل، صالح لارباص، عن عمر ناهز 71 سنة.

وتقدمت إدارة نادي شبيبة القبائل، على رأسها الرئيس عاشور شلول، بالتعازي إلى عائلة الفقيد، مؤكدة في الوقت ذاته عن تعاطفها الكبير معها.

يجدر الإشارة، حمل الراحل لارباص قميص المنتخب الوطني في 46 مناسبة، وشارك في مونديال 1982، والألعاب الأولمبية بموسكو عام 1980.

كما لعب المرحوم لارباص مع شبيبة القبائل في الفترة الممتدة ما بين 1971 لغاية 1987، وتوج مع الكناري بثماني ألقاب للبطولة مواسم:1973، 1974، 1977، 1980، 1982، 1983، 1985، 1986. بالإضافة لتتويجه بكأس الجزائر نسختي 1977، 1986، وكأس إفريقيا للأندية البطلة عام 1981، وكأس السوبر 1982.