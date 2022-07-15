وفاة الزوجة الأولى لترامب وهكذا علق

توفيت الزوجة الأولى للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن عمر يناهز 73 عاما، أمس الخميس.

وأعلن ترامب وفاة زوجته السابقة إيفانا على منصة “تروث” للتواصل الاجتماعي التي أسسها.

وكتب ترامب: “أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك”.

وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن شرطة مدينة نيويورك حققت فيما إذا كانت إيفانا ترامب قد سقطت على الدرج في منزلها.

كما نقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين إنه لم يكن هناك ما يشير إلى دخول المنزل عنوة وأن الوفاة على ما يبدو كانت عرضية.

وكان لإيفانا دور هام في بناء إمبراطورية ترامب العقارية، التي بدأها بعد فترة وجيزة من زواجه بها في 1977. ولدى ترامب وإيفانا ثلاثة أطفال، هم: دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك.

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